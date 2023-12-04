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Поблизу Дніпра пес застряг головою в паркані (ФОТО)

Сьогодні 21:31
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Бідосю довелося визволяти рятувальникам.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра пес застряг головою в паркані (ФОТО)

Іноді кажуть, що коти це рідина, адже ці хвостаті можуть протиснутися в будь-який отвір. З собаками так не працює. Допитливі пси часто намагаються пробратися на території, огороджені парканом. Майже завжди їм вдається це зробити, але іноді пухнастики опиняються у пастці. Так сталося і з чотирилапим із Кам’янського, який застряг між металевих трубок огорожі. 

Повідомлення про пса, який потребував допомоги надійшло рятувальникам зранку 4 грудня. Містяни повідомили, що на бульварі Свободи собака застряг в паркані. Приїхавши на місце інциденту, надзвичайники побачили чотирилапого, чия голова була затиснута між землею та металевим парканом. 

Пес намагався пробратися на приватне обійстя, але не розрахував розміри та застряг. Бідну тварину, яка не може вибратися, взялися витягувати шість рятувальників. За допомогою гідравлічного інструменту вони визволили пухнастика. Життю та здоров’ю чотирилапого вже нічого не загрожує.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра пес застряг головою в паркані (ФОТО)

Новости Днепра про Поблизу Дніпра пес застряг головою в паркані (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі допомоги потребує котик, якого підвішували на дереві за задні лапки. Через це у пухнастика зламані кінцівки і він потребує операції. А у Нікополі вулицями міста розгулює самотній баран. 

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Новости Днепра про Поблизу Дніпра пес застряг головою в паркані (ФОТО)Українська

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