Пішла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 46-річну жінку

У Дніпропетровській області розшукують зниклу безвісти 46-річну Олену Мастерук.

13 лютого близько 17.00 жінка пішла з дому на вул. Станіславського в Нікополі та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: на вигляд 45-50 років, зріст 160-165 см, повної статури, волосся коротке коричневе, очі сірі, має психічний розлад.

Була одягнута у коричневу куртку, зелену шапку, чоботи прорезинені чорні.

Якщо ви бачили жінку або знаєте, де вона може бути, повідомте за номерами: 102, 095 075 07 90, 066 535 16 10.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 36-річного чоловіка, який зник ще у березні 2022 року.

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