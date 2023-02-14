Пішла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 46-річну жінку

13 лютого близько 17.00 жінка пішла з дому на вул. Станіславського в Нікополі та до теперішнього часу не повернулася.
Прикмети: на вигляд 45-50 років, зріст 160-165 см, повної статури, волосся коротке коричневе, очі сірі, має психічний розлад.
Була одягнута у коричневу куртку, зелену шапку, чоботи прорезинені чорні.
Якщо ви бачили жінку або знаєте, де вона може бути, повідомте за номерами: 102, 095 075 07 90, 066 535 16 10.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 36-річного чоловіка, який зник ще у березні 2022 року.
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