Пішла на навчання і зникла: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчинку

Поліцейські Кам'янського розшукують 15-річну Софію Хлєбаєву.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

21 листопада близько 7:00 дівчина пішла з дому на навчання та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: на вигляд 17-18 рокiв, зрiст близько 175 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, зачіска каре, очі світло-блакитні.

Була одягнена у синю куртку, сірі штани. При собі мала бордовий рюкзак.

Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте за номерами: (068)-241-17-43, 096-586-94-41 або на лінію “102”.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині більше двох днів розшукують безвісти зниклих дітей.

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