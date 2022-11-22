Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Пішла на навчання і зникла: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчинку

Пішла на навчання і зникла: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчинку

Сьогодні 11:40
просмотров

Поліцейські Кам'янського розшукують 15-річну Софію Хлєбаєву.

Новости Днепра про Пішла на навчання і зникла: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчинку

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

21 листопада близько 7:00 дівчина пішла з дому на навчання та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: на вигляд 17-18 рокiв, зрiст близько 175 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, зачіска каре, очі світло-блакитні.

Була одягнена у синю куртку, сірі штани. При собі мала бордовий рюкзак.

Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте за номерами: (068)-241-17-43, 096-586-94-41 або на лінію “102”.

Будь-яка інформація може бути корисною! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині більше двох днів розшукують безвісти зниклих дітей.

Читайте також:

Новости Днепра про Пішла на навчання і зникла: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчинкуУкраїнська Новости Днепра про Пішла на навчання і зникла: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчинкуРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі через сильні дощі затопило будинок: відкачали 432 куб. води (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:59
    У Дніпрі через сильні дощі затопило будинок: відкачали 432 куб. води (ФОТО)

    У Дніпрі рятувальники відкачували воду з території приватного домоволодіння.

    Заряджайте все: у Дніпрі та області сьогодні запроваджені стабілізаційні відключення електроенергії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:02
    Заряджайте все: у Дніпрі та області сьогодні запроваджені стабілізаційні відключення електроенергії

    Ворог продовжує тероризувати Україну, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру.

    На Дніпропетровщині більше двох днів розшукують безвісти зниклих дітей
    Новини Дніпра
    Вчора 17:55
    На Дніпропетровщині більше двох днів розшукують безвісти зниклих дітей

    У Кривому Розі поліцейські більше двох днів розшукують безвісти зниклих…

    Допоможіть знайти: у Дніпрі на ж/м Тополя викрали мотоцикл
    Новини Дніпра
    Вчора 16:40
    Допоможіть знайти: у Дніпрі на ж/м Тополя викрали мотоцикл

    Сьогодні уночі у Дніпрі на житловому масиві Тополя-2 невідомі вкрали…

    Наверх