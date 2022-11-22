Пішла на навчання і зникла: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчинку

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.
21 листопада близько 7:00 дівчина пішла з дому на навчання та до теперішнього часу не повернулася.
Прикмети: на вигляд 17-18 рокiв, зрiст близько 175 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, зачіска каре, очі світло-блакитні.
Була одягнена у синю куртку, сірі штани. При собі мала бордовий рюкзак.
Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте за номерами: (068)-241-17-43, 096-586-94-41 або на лінію “102”.
Будь-яка інформація може бути корисною!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині більше двох днів розшукують безвісти зниклих дітей.
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