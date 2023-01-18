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Підготовка вибуху в лікарні Дніпра: у мережі гуляє російський фейк

Сьогодні 16:32
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У мережі поширюють дезінформацію про вибух в медзакладі.
Новости Днепра про Підготовка вибуху в лікарні Дніпра: у мережі гуляє російський фейк

фото умовне

Про це повідомили в центрі протидії дезінформації. 

Проросійські групи у соцмережах поширюють дезінформацію про нібито підготовку вибуху в лікарні Дніпра

У фейковому повідомленні йдеться про евакуацію всього медичного персоналу і всіх пацієнтів однієї з міських лікарень, в яку, за легендою росіян, пізніше масово заносили ящики з вибухівкою.

Не виключено, що публікуючи десятки фейкових заяв про можливі вибухи, рашисти готують для себе «інформаційне алібі», щоб приховувати майбутні злочини проти України.

Зазначимо, що таким чином росіяни намагаються посіяти паніку серед дніпрян, які ще не оговталися від минулого ракетного удару по місту. 

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Новости Днепра про Підготовка вибуху в лікарні Дніпра: у мережі гуляє російський фейкУкраїнська

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