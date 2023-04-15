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Під Дніпром зіштовхнулися мотоцикл і “ВАЗ”: є двоє постраждалих (ФОТО)

Сьогодні 15:25
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У суботу, 15 квітня, на трасі Новомиколаївка - Верхівцеве у Дніпропетровській області сталася ДТП. Там зіштовхнулися мотоцикл з автомобілем "ВАЗ".

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За попередньою інформацією, водій мотоциклу Kawasaki не переконався у безпечності маневру та в’їхав у легковик. Про це пише “Дніпро Оперативний”

Внаслідок зіткнення серйозні травми отримали водій та пасажирка мотоцикла. Постраждалих на “швидкій” госпіталізували до лікарні. 

Всі обставини та деталі аварії з’ясовують правоохоронці. 

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