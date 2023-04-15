Під Дніпром зіштовхнулися мотоцикл і “ВАЗ”: є двоє постраждалих (ФОТО)

У суботу, 15 квітня, на трасі Новомиколаївка - Верхівцеве у Дніпропетровській області сталася ДТП. Там зіштовхнулися мотоцикл з автомобілем "ВАЗ".

За попередньою інформацією, водій мотоциклу Kawasaki не переконався у безпечності маневру та в’їхав у легковик. Про це пише “Дніпро Оперативний”.

Внаслідок зіткнення серйозні травми отримали водій та пасажирка мотоцикла. Постраждалих на “швидкій” госпіталізували до лікарні.

Всі обставини та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: