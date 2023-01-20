Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Під Дніпром горів трансформатор: подробиці від рятувальників

Сьогодні 11:09
просмотров

Учора, 19 січня, о 15:47 на лінію «101» повідомили про те, що на одній з вулиць селища Південне Дніпровського району горить трансформатор.

Новости Днепра про Під Дніпром горів трансформатор: подробиці від рятувальників

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони встановили, що горить трансформатор.

Пожежу локалізували о 16:44 та ліквідували о 17:03. Вогонь пошкодив трансформатор на площі 7 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 14 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Під Дніпром горів трансформатор: подробиці від рятувальників

Новости Днепра про Під Дніпром горів трансформатор: подробиці від рятувальників

Читайте також:

Новости Днепра про Під Дніпром горів трансформатор: подробиці від рятувальниківУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ: перевіряють причетність до удару по багатоповерхівці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:30
    У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ: перевіряють причетність до удару по багатоповерхівці

    СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари…

    У Дніпрі працюють всі котельні: ситуація з теплом, водою та світлом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Дніпрі працюють всі котельні: ситуація з теплом, водою та світлом

    У Дніпрі зранку 20 січня немає відключень водопостачання та опалення.

    Як працює громадський транспорт у Дніпрі 20 січня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Як працює громадський транспорт у Дніпрі 20 січня

    У Дніпрі сьогодні на маршрутах електротранспорту працюють 37 тролейбусів та…

    ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, – Генштаб

    Росіяни зосереджують основні зусилля на ведені наступу на Бахмутському та…

    Наверх