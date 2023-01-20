Під Дніпром горів трансформатор: подробиці від рятувальників

Учора, 19 січня, о 15:47 на лінію «101» повідомили про те, що на одній з вулиць селища Південне Дніпровського району горить трансформатор.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони встановили, що горить трансформатор.

Пожежу локалізували о 16:44 та ліквідували о 17:03. Вогонь пошкодив трансформатор на площі 7 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 14 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: