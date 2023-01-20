Під Дніпром горів трансформатор: подробиці від рятувальників

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони встановили, що горить трансформатор.
Пожежу локалізували о 16:44 та ліквідували о 17:03. Вогонь пошкодив трансформатор на площі 7 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 14 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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