Під Дніпром горів склад: вогонь поширився на 2000 кв. м (ФОТО)

У четвер, 10 серпня, на території підприємства в селі Вишневе Дніпровського району сталася пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 13:33.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогонь охопив одноповерхове приміщення, що використовується як складське.

Пожежу локалізували о 17:15 та ліквідували о 18:30. Вогонь знищив дерев’яні ящики на відкритій території, частину складської будівлі, а також пошкодив дах адміністративної будівлі, шо знаходилась поруч, та 4 ємності з паливом.

Загальна площа пожежі склала 2000 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 53 чоловіка особового складу та 15 одиниць техніки.

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