Під Дніпром горів склад: вогонь поширився на 2000 кв. м (ФОТО)

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 13:33.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогонь охопив одноповерхове приміщення, що використовується як складське.
Пожежу локалізували о 17:15 та ліквідували о 18:30. Вогонь знищив дерев’яні ящики на відкритій території, частину складської будівлі, а також пошкодив дах адміністративної будівлі, шо знаходилась поруч, та 4 ємності з паливом.
Загальна площа пожежі склала 2000 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 53 чоловіка особового складу та 15 одиниць техніки.
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