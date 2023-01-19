Перший український електромобіль створили 75 років тому (ФОТО)

В Україні перший електрокар Львівський автобусний завод розробив ще наприкінці 1940-х років. Він називався ЛАЗ-750.

ЛАЗ-750 був компактним фургоном з алюмінієвим каркасом, обшивкою з фанери і з електричною силовою установкою, який використовували для доставки пошти. Його розробили фахівці Львівського автобусного заводу та науково-дослідного інституту НАМІ.

Електрична силова установка складалася з двох електромоторів потужністю по 3,3 кВт та залізо-нікелевої акумуляторної батареї. Це дозволяло фургону, який, до речі, важив 2,6 т, розганявся до 30 км/год. Запас ходу у нього становив у середньому 60 км. Для 1950-х років це були дуже добрі показники. Зараз, звісно, вони здаються надто невеликими. До речі, у такого фургона вантажопідйомність сягала 500 кг.

Львівський автобусний завод та інститут НАМІ також розробили електромобіль ЛАЗ-751. Головна його відмінність від ЛАЗ-750 полягала у вантажопідйомності. Якщо у ЛАЗ-750 вантажопідйомність була, як ми вже говорили, 500 кг, то у ЛАЗ-751 значно більше – 1,5 тонни. Крім того, у ЛАЗ-751 ззаду були додаткові двері, щоб зручніше завантажувати та вивантажувати кореспонденцію.

До недоліків цього фургона слід віднести залізо-нікелеву акумуляторну батарею. Вона була надто важка і мала короткий термін експлуатації.

У 1951 році у Львові випустили партію з 20 електричних фургонів ЛАЗ-750 та ЛАЗ-751. Їх до 1958 року використовували у поштовій службі. На жаль, до нашого часу жоден такий фургон не зберігся.

Загалом електромобіль ЛАЗ-750 виявився вдалим. Його можна було випускати далі, модернізувати, розвивати проект. Однак, його виробництво коштувало вдвічі дорожче, ніж випуск аналогічної вантажної машини з двигуном внутрішнього згоряння. Тож ЛАЗ-750 і перестали випускати. Існує також версія, що виникли проблеми з акумуляторними батареями для цих електричних фургонів.

Львівський автобусний завод закрили у 2014 році. Серійно електромобілі в Україні не випускають. До початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ повідомлялося, що деякі китайські фірми хочуть організувати в Україні випуск електричних автобусів.

Джерело: https://biz.today.ua

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