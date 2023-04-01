Перетворився на металобрухт: на Дніпропетровщині вночі спалахнув “ВАЗ” (ФОТО)

Виклик про займання до Служби порятунку надійшов о 02:18. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить легковий автомобіль «ВАЗ-2106». Пожежу гасили 8 співробітників ДСНС.
Займання було локалізовано о 02:33 та ліквідовано о 02:42. На щастя, обійшлося без людських жертв. Однак автомобіль врятувати не вдалося.
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