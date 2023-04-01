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  • Перетворився на металобрухт: на Дніпропетровщині вночі спалахнув “ВАЗ” (ФОТО)

Перетворився на металобрухт: на Дніпропетровщині вночі спалахнув “ВАЗ” (ФОТО)

Сьогодні 09:43
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Сьогодні вночі, 1 квітня, у смт Покровське Синельниківського району згорів автомобіль «ВАЗ-2106».

Новости Днепра про Перетворився на металобрухт: на Дніпропетровщині вночі спалахнув

Виклик про займання до Служби порятунку надійшов о 02:18. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить легковий автомобіль «ВАЗ-2106». Пожежу гасили 8 співробітників ДСНС. 

Займання було локалізовано о 02:33 та ліквідовано о 02:42. На щастя, обійшлося без людських жертв. Однак автомобіль врятувати не вдалося. 

Новости Днепра про Перетворився на металобрухт: на Дніпропетровщині вночі спалахнув

Новости Днепра про Перетворився на металобрухт: на Дніпропетровщині вночі спалахнув

Новости Днепра про Перетворився на металобрухт: на Дніпропетровщині вночі спалахнув

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Новости Днепра про Перетворився на металобрухт: на Дніпропетровщині вночі спалахнув Українська

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