Пасажирський поїзд з Одеси до Дніпра зійшов з рейок: що відомо

Через це потяг суттєво затримується.

У зв’язку з позаштатною ситуацією на Одещині суттєво затримується поїзд №54 Одеса-Дніпро.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Що саме трапилося – не зазначається.

Залізничники знайшли спосіб поновити рух безпечно для пасажирів, зараз робимо все для скорочення запізнення, – йдеться у повідомленні.

Прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня, для пасажирів буде організовано безкоштовний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі.

Водночас у мережі пишуть, що вночі в Одеській області пасажирський потяг Одеса-Дніпро зачепив останнім вагоном вантажний потяг — обидва зійшли з рейок. Попередньо, ніхто не постраждав.

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