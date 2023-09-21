Пасажирам маршрутки довелося їхати з Дніпра до Кривого Рогу на табуретці

Мешканцям Дніпра довелося декілька годин їхати на табуретці.

Про неприємний досвід дніпряни розповіли у дописі на сайті з відгуками.

За словами пасажирів, 20 вересня вони замовили місце в автобусі Дніпро – Одеса. Білет до Кривого Рогу коштував 250 гривень. Втім, перед самим відправленням виявилося, що їхати доведеться сидячи на табуретці, бо місць на всіх не вистачає.

Дві години пасажири проїхали на табуретках. Дніпряни стверджують, що на їхні місця посадили людей, які не купували квиток, а сіли до салону по дорозі.

Крім цього, за словами дніпрян, водій під час поїздки палить і не зважає на комфорт пасажирів.

На наші питання одна відповідь: «Приватбанк тупит». Тупить тут тільки перевізник і водій. Не рекомендую цього перевізника, ніколи і нікому, – пишуть обурені пасажири.

Що цікаво, це вже не перша подібна скарга. Також пасажири зазначили, що табуретки водій возить з собою постійно.

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