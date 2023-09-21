Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Пасажирам маршрутки довелося їхати з Дніпра до Кривого Рогу на табуретці

Пасажирам маршрутки довелося їхати з Дніпра до Кривого Рогу на табуретці

Сьогодні 18:42
просмотров

Мешканцям Дніпра довелося декілька годин їхати на табуретці.

Новости Днепра про Пасажирам маршрутки довелося їхати з Дніпра до Кривого Рогу на табуретці

Про неприємний досвід дніпряни розповіли у дописі на сайті з відгуками.

За словами пасажирів, 20 вересня вони замовили місце в автобусі Дніпро – Одеса. Білет до Кривого Рогу коштував 250 гривень. Втім, перед самим відправленням виявилося, що їхати доведеться сидячи на табуретці, бо місць на всіх не вистачає. 

Дві години пасажири проїхали на табуретках. Дніпряни стверджують, що на їхні місця посадили людей, які не купували квиток, а сіли до салону по дорозі. 

Новости Днепра про Пасажирам маршрутки довелося їхати з Дніпра до Кривого Рогу на табуретці

Крім цього, за словами дніпрян, водій під час поїздки палить і не зважає на комфорт пасажирів. 

На наші питання одна відповідь: «Приватбанк тупит». Тупить тут тільки перевізник і водій. Не рекомендую цього перевізника, ніколи і нікому, – пишуть обурені пасажири.

Новости Днепра про Пасажирам маршрутки довелося їхати з Дніпра до Кривого Рогу на табуретці

Що цікаво, це вже не перша подібна скарга. Також пасажири зазначили, що табуретки водій возить з собою постійно. 

Новости Днепра про Пасажирам маршрутки довелося їхати з Дніпра до Кривого Рогу на табуретці

Читайте також:

Новости Днепра про Пасажирам маршрутки довелося їхати з Дніпра до Кривого Рогу на табуретціУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі хлопець хотів вбити водія маршрутки
Новини Дніпра
Сьогодні 16:54
У Дніпрі хлопець хотів вбити водія маршрутки

18-річний дніпрянин хотів вбити водія маршрутки.

Погода на 21 вересня: у Дніпрі ясно і без опадів
Новини Дніпра
Сьогодні 06:15
Погода на 21 вересня: у Дніпрі ясно і без опадів

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Погода на 20 вересня: у Дніпрі хмарно, але без опадів
Новини Дніпра
Вчора 06:15
Погода на 20 вересня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Дніпро доправив Силам оборони чергову партію техніки та оснащення на суму близько 5 млн грн, — Філатов
Новини Дніпра
19.09.2023 17:26
Дніпро доправив Силам оборони чергову партію техніки та оснащення на суму близько 5 млн грн, — Філатов

Разом - до Перемоги!

Наверх