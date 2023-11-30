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Паперових талонів не буде: як покупці зможуть відремонтувати побутову техніку по гарантії

Сьогодні 11:22
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В Україні змінили процес гарантійного ремонту техніки.

Новости Днепра про Паперових талонів не буде: як покупці зможуть відремонтувати побутову техніку по гарантії

У Кабміні скасували паперові гарантійні талони, за якими раніше покупці могли безкоштовно, протягом зазначеного виробником терміну, відремонтувати техніку. Натомість впровадили цифрові експлуатаційні документи. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Відтепер гарантійні послуги на побутову техніку, мобільні телефони чи інші гаджети, можна отримати показавши електронні гарантійні талони. Документи можна завантажити на сайті виробника протягом зазначеного ним терміну. 

Тобто тепер, якщо зламається холодильник, не потрібно шукати по всій квартирі гарантійні папірці. Як зазначили в Кабміні, нововведення спростить життя не тільки покупцям, а й продавцям техніки. Позаяк значно зменшується навантаження на виробників та реалізаторів, яким більше не треба заповнювати під час гарантійного обслуговування товару 9 паперових форм, які створювали підстави для накладання штрафних санкцій Держпродспоживслужбою.

“Такі зміни уряд ухвалив задля спрощення ведення бізнесу, діджиталізації бізнес-процесів та покращення сервісу, що надається кінцевому споживачу”, – додали у Кабміні.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі викрили продавця дешевої побутової техніки, який надурив покупців на 2,5 мільйона гривень. 

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Новости Днепра про Паперових талонів не буде: як покупці зможуть відремонтувати побутову техніку по гарантіїУкраїнська Новости Днепра про Паперових талонів не буде: як покупці зможуть відремонтувати побутову техніку по гарантіїРусский

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