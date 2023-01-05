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  • Палець сильно набряк: у Дніпрі рятувальники допомогли жінці зняти каблучку

Палець сильно набряк: у Дніпрі рятувальники допомогли жінці зняти каблучку

Сьогодні 12:49
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Іноді рятувальники виїжджають і на такі виклики.

Новости Днепра про Палець сильно набряк: у Дніпрі рятувальники допомогли жінці зняти каблучку

У середу, 4 січня, о 17:11 на лінію “101” звернулася жінка. Вона просила допомогти зняти каблучку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Дніпрянка розповіла, що палець сильно набряк, тому вона не може самостійно зняти прикрасу.

На допомогу виїхали дніпровські рятувальники. За допомогою спеціального інструмента вони обережно розрізали каблучку та зняли її з пальця жінки.

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Новости Днепра про Палець сильно набряк: у Дніпрі рятувальники допомогли жінці зняти каблучкуУкраїнська

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