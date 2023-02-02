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  • Отруїлася продуктами горіння: на Дніпропетровщині через пожежу постраждала 82-річна жінка

Отруїлася продуктами горіння: на Дніпропетровщині через пожежу постраждала 82-річна жінка

Сьогодні 16:01
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Сьогодні, 2 лютого, о 07:01 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Соборній селища Покровське.

Новости Днепра про Отруїлася продуктами горіння: на Дніпропетровщині через пожежу постраждала 82-річна жінка

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку. Пожежу локалізували о 07:18 та ліквідували о 07:48. Вогонь пошкодив підлогу та домашні речі в кімнаті на площі 10 кв. м.

Новости Днепра про Отруїлася продуктами горіння: на Дніпропетровщині через пожежу постраждала 82-річна жінка

На жаль, через пожежу 82-річна жінка отруїлася продуктами горіння. Її госпіталізували до лікарні.

До гасіння займання залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про Отруїлася продуктами горіння: на Дніпропетровщині через пожежу постраждала 82-річна жінкаУкраїнська Новости Днепра про Отруїлася продуктами горіння: на Дніпропетровщині через пожежу постраждала 82-річна жінкаРусский

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