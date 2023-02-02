Отруїлася продуктами горіння: на Дніпропетровщині через пожежу постраждала 82-річна жінка

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку. Пожежу локалізували о 07:18 та ліквідували о 07:48. Вогонь пошкодив підлогу та домашні речі в кімнаті на площі 10 кв. м.
На жаль, через пожежу 82-річна жінка отруїлася продуктами горіння. Її госпіталізували до лікарні.
До гасіння займання залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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