Окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Лимані: поранено одного рятувальника

“Останні чотири дні деокупований Лиман під ворожим вогнем. Інтенсивність обстрілів “вражає”. І без того скалічене місто надалі знищується окупантом”, – йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, ворожий снаряд потрапив зачепив Лиманський підрозділ ДСНС, а саме будівлю 69 Державної пожежно-рятувальної частини.
“Вночі з п’ятниці на суботу близько опівночі, внаслідок ракетного обстрілу міста Лиман будівля 69 ДПРЧ та прилегла територія зазнали значних пошкоджень. Незначні поранення отримав один зі співробітників 21 ДПРЗ”, – додали в ДСНС.
Повідомляється, що стан пораненого задовільний, госпіталізації не потребує.
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