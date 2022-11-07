Окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Лимані: поранено одного рятувальника

Росіяни останніми днями завдають ударів по Лиману (Донецька область). Під обстріл потрапила будівля ДСНС, внаслідок чого один працівник отримав поранення.

“Останні чотири дні деокупований Лиман під ворожим вогнем. Інтенсивність обстрілів “вражає”. І без того скалічене місто надалі знищується окупантом”, – йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, ворожий снаряд потрапив зачепив Лиманський підрозділ ДСНС, а саме будівлю 69 Державної пожежно-рятувальної частини.

“Вночі з п’ятниці на суботу близько опівночі, внаслідок ракетного обстрілу міста Лиман будівля 69 ДПРЧ та прилегла територія зазнали значних пошкоджень. Незначні поранення отримав один зі співробітників 21 ДПРЗ”, – додали в ДСНС.

Повідомляється, що стан пораненого задовільний, госпіталізації не потребує.

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