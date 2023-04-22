Аварія сталася приблизно о 16:30. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області. Кадри з місця подій оприлюднили на сайті “Інформатор”.
Відомо, що водій BMW їхав по Святогеоргіївській вулиці і під час руху втратив контроль над кермуванням. Через це іномарка виїхала за межі дороги та врізалася у дерево. Після чого водій покинув місце ДТП.
У результаті зіткнення на місці загинув 28-річний пасажир, а інший пасажир такого ж віку отримав низку серйозних травм: перелом ключиці, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, садну обличчя.
Згодом до лікарні за медичною допомогою звернувся і сам водій. У нього діагностували закритий перелом ноги, садну обличчя. Правоохоронці перевірили його на драгері, утім пристрій не виявив у крові винуватця ДТП алкоголь.
Поліція з’ясовує всі обставини та деталі смертельної автокатастрофи.
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