Один пасажир загинув, другий — у лікарні, а водій втік: у Кривому Розі BMW на великій швидкості влетів у дерево

У п'ятницю, 21 квітня, у Кривому Розі сталася смертальна ДТП. Там водій на BMW на великій швидкості влетів у дерево, після чого втік з місця подій. Тим часом у салоні зилишилося двоє 28-річних пасажира. Один із них загиунв.

Аварія сталася приблизно о 16:30. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області. Кадри з місця подій оприлюднили на сайті “Інформатор”.

Відомо, що водій BMW їхав по Святогеоргіївській вулиці і під час руху втратив контроль над кермуванням. Через це іномарка виїхала за межі дороги та врізалася у дерево. Після чого водій покинув місце ДТП.

У результаті зіткнення на місці загинув 28-річний пасажир, а інший пасажир такого ж віку отримав низку серйозних травм: перелом ключиці, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, садну обличчя.

Згодом до лікарні за медичною допомогою звернувся і сам водій. У нього діагностували закритий перелом ноги, садну обличчя. Правоохоронці перевірили його на драгері, утім пристрій не виявив у крові винуватця ДТП алкоголь.

Поліція з’ясовує всі обставини та деталі смертельної автокатастрофи.

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