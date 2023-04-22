Один пасажир загинув, другий — у лікарні, а водій втік: у Кривому Розі BMW на великій швидкості влетів у дерево - Днепр Инфо
Один пасажир загинув, другий — у лікарні, а водій втік: у Кривому Розі BMW на великій швидкості влетів у дерево
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Сегодня 12:55

У п'ятницю, 21 квітня, у Кривому Розі сталася смертальна ДТП. Там водій на BMW на великій швидкості влетів у дерево, після чого втік з місця подій. Тим часом у салоні зилишилося двоє 28-річних пасажира. Один із них загиунв.

Новости Днепра про Один пасажир загинув, другий — у лікарні, а водій втік: у Кривому Розі BMW на великій швидкості влетів у дерево

Аварія сталася приблизно о 16:30. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області. Кадри з місця подій оприлюднили на сайті “Інформатор”

Відомо, що водій BMW їхав по Святогеоргіївській вулиці і під час руху втратив контроль над кермуванням. Через це іномарка виїхала за межі дороги та врізалася у дерево. Після чого водій покинув місце ДТП. 

У результаті зіткнення на місці загинув 28-річний пасажир, а інший пасажир такого ж віку отримав низку серйозних травм: перелом ключиці, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, садну обличчя. 

Згодом до лікарні за медичною допомогою звернувся і сам водій. У нього діагностували закритий перелом ноги, садну обличчя. Правоохоронці перевірили його на драгері, утім пристрій не виявив у крові винуватця ДТП алкоголь. 

Поліція з’ясовує всі обставини та деталі смертельної автокатастрофи. 

Новости Днепра про Один пасажир загинув, другий — у лікарні, а водій втік: у Кривому Розі BMW на великій швидкості влетів у дерево

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Новости Днепра про Один пасажир загинув, другий — у лікарні, а водій втік: у Кривому Розі BMW на великій швидкості влетів у деревоУкраїнська Новости Днепра про Один пасажир загинув, другий — у лікарні, а водій втік: у Кривому Розі BMW на великій швидкості влетів у деревоРусский

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