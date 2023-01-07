Одягайтеся тепліше: у Дніпро прийшли справжні морози

За прогнозами синоптиків, уже вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Без опадів! Вранці температура повітря -9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -7°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 7 січня:
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