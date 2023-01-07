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Одягайтеся тепліше: у Дніпро прийшли справжні морози

Сьогодні 06:15
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Після теплих днів повернулася холодна зима.

Новости Днепра про Одягайтеся тепліше: у Дніпро прийшли справжні морози

За прогнозами синоптиків, уже вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Без опадів! Вранці температура повітря -9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -7°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 7 січня:

  • Чим більше снігу 7 січня, тим сприятливішим буде рік.
  • Ясно небо та яскравий місяць – до сильних морозів.
  • Зоряне небо та іній на деревах – до гарного врожаю.
  • Якщо свято випало на молодик, то буде неврожайний рік.

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Новости Днепра про Одягайтеся тепліше: у Дніпро прийшли справжні морозиУкраїнська Новости Днепра про Одягайтеся тепліше: у Дніпро прийшли справжні морозиРусский

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