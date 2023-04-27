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  • Одноповерхові будиночки на самому березі Дніпра: як виглядало селище Лоц-Кам’янка майже 70 років тому (ФОТО)

Одноповерхові будиночки на самому березі Дніпра: як виглядало селище Лоц-Кам’янка майже 70 років тому (ФОТО)

Сьогодні 14:42
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Лоцманська Кам'янка або Лоц-Кам'янка – одне з найстаріших селищ у Дніпрі. Колись це було село, де жили лоцмани, сьогодні частина його території займає житловий масив Перемога, а частина все ще вважається селищем.

Перші поселенці з’явилися тут під час будівництва фортеці Кодак. Після 1750 року сюди перевели частину лоцманів, які мешкали біля порога Ненаситець – потрібні були люди, здатні проводити лодки пороги та перевозити через річку козаків, що знаходились у фортеці. До 1787 року у поселенні вже мешкало 120 лоцманів-провідників. «Перевізники» були звільнені від податків та військового обов’язку, отримували платню. У 1794 році тут була збудована церква.

Новости Днепра про Одноповерхові будиночки на самому березі Дніпра: як виглядало селище Лоц-Кам'янка майже 70 років тому (ФОТО)

Двічі на рік на селищі – перед відкриттям та закриттям навігації громада проводила збори, вирішувала основні питання та обирала отамана, його помічника, скарбника та писаря. У 1870-му році на території Лоц-Кам’янки проживало трохи більше двох тисяч людей.

Після 1850-х років лоцмани стали заробляти тим, що проводили через пороги торговельні судна та плоти з деревом.

1903 року на селищі з’явилася земська школа. Усі чоловіки селища були лоцманами, професія передавалася від батька до сина та освоювати її починали ще з дитинства. У 1925 році на території мешкало майже 4,5 тис осіб.

Новости Днепра про Одноповерхові будиночки на самому березі Дніпра: як виглядало селище Лоц-Кам'янка майже 70 років тому (ФОТО)

Після будівництва ДніпроГЕС та затоплення порогів професія лоцмана практично перестала існувати.

У 1970-х роках частину селища було віддано під будівництво житлового масиву. Сьогодні у Лоц-Кам’янці є Народний музей лоцманів. У селища є навіть свій герб та хоругва – вони були затверджені на зборах мешканців 2000 року. На Гербі на синьому щиті зображено козака з лоцманським веслом у руці та 9 трикутників білого кольору – вони символізують пороги річки.

Новости Днепра про Одноповерхові будиночки на самому березі Дніпра: як виглядало селище Лоц-Кам'янка майже 70 років тому (ФОТО)

фото: група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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