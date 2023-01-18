Голова Нацполіції тимчасово очолить МВС

Ігоря Клименко призначили заступником міністра МВС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ігоря Клименко призначили заступником міністра МВС і тепер він буде тимчасово виконувати обов’язки міністра МВС.

Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що під час авіатрощі на Київщині загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його перший заступник Євгеній Єнін.

Для довідки: Ігор Клименко був очільником Нацполіції України з 2019 року.

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