Новий бізнес: скільки коштує оренда генераторів у Дніпрі

Зважаючи на дефіцит і високий попит на таку продукцію, заповзятливі українці організували новий бізнес. У країні набирає популярності оренда генераторів.

Терміни оренди генератора можуть бути різними. Тішити себе та близьких безперебійним електропостачанням житла можна як один день, так і протягом тижня, і навіть місяця.

Чим довше ви експлуатуватимете генератор, тим дешевше обійдеться його прокат у перерахунку на одноденну вартість. Багато оголошеннях пропонують додатковий сервіс – доставку.

Вцілому по Україні за добу використання генератора потужністю 3,5 кВт доведеться заплатити 400-500 грн. За обладнання потужністю 5,5 кВт вже доведеться віддати від 500 до 600 гривень на добу. Ну, а якщо вам потрібно щось потужніше, наприклад генератор, що виробляє 7,5 кВт, то ваш бюджет втрачатиме по 700 гривень щодоби.

Найчастіше для оформлення такої послуги потрібна копія паспорта.

У Дніпрі також вже є і пропозиція, і попит на такого роду послуг.

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