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  • Крижаний вітер зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище

Крижаний вітер зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище

Сьогодні 09:56
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У Дніпрі обіцяють штормовий вітер.

Новости Днепра про Крижаний вітер зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище

Про небезпечні погодні умови попередили в Дніпропетровському регіональному центрі по метеорології. У повідомленні зазначається, що сьогодні 5 грудня у Дніпрі очікують сильний вітер. Подекуди пориви східного вітру будуть сягати 20 м/с.
 
Сьогодні ще прогнозують сильний мороз, тому одягайтеся тепліше, коли виходитимете на вулицю. 
 
Проте є і хороші новини. Сьогодні увесь день буде сонячно.
 
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Новости Днепра про Крижаний вітер зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про небезпечне метеоявищеУкраїнська

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