Крижаний вітер зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище

У Дніпрі обіцяють штормовий вітер.

Про небезпечні погодні умови попередили в Дніпропетровському регіональному центрі по метеорології. У повідомленні зазначається, що сьогодні 5 грудня у Дніпрі очікують сильний вітер. Подекуди пориви східного вітру будуть сягати 20 м/с.



Сьогодні ще прогнозують сильний мороз, тому одягайтеся тепліше, коли виходитимете на вулицю.

Проте є і хороші новини. Сьогодні увесь день буде сонячно.

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