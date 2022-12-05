Крижаний вітер зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище
Крижаний вітер зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище
Сьогодні 09:56
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У Дніпрі обіцяють штормовий вітер.
Про небезпечні погодні умови попередили в Дніпропетровському регіональному центрі по метеорології. У повідомленні зазначається, що сьогодні 5 грудня у Дніпрі очікують сильний вітер. Подекуди пориви східного вітру будуть сягати 20 м/с.
Сьогодні ще прогнозують сильний мороз, тому одягайтеся тепліше, коли виходитимете на вулицю.
Проте є і хороші новини. Сьогодні увесь день буде сонячно.
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