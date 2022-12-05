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Новый бизнес: сколько стоит аренда генераторов Днепре

Сегодня 18:45
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Ввиду сложившегося дефицита и высокого спроса на такую продукцию, предприимчивые украинцы организовали новый бизнес. В стране набирает популярность аренда генераторов.

Новости Днепра про Новый бизнес: сколько стоит аренда генераторов Днепре

Сроки аренды генератора могут быть самыми разнообразными. Радовать себя и близких бесперебойным электроснабжением жилища можно как один день, так и в течение  недели, и даже месяца. 

Чем дольше вы будете эксплуатировать генератор, тем дешевле обойдется его прокат в пересчете на однодневную стоимость. Во многих объявлениях предлагают дополнительный сервис — доставку. 

В целом по Украине за одни сутки пользования генератором мощностью 3,5 кВт придется заплатить 400-500 грн. За устройство мощностью 5,5 кВт уже придется отдать от 500 до 600 гривен в сутки. Ну, а если вам нужно что-то помощнее, например генератор, вырабатывающий 7,5 кВт, то ваш бюджет буде терять по 700 гривен каждые сутки.

Зачастую для оформления такой услуги потребуется копия паспорта. 

В Днепре также уже есть и пропозиции, и спрос на такого рода послуги.

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