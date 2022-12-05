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  • В ОП показали перші кадри з місця нічного ракетного удару по Кривому Рогу (ФОТО)

В ОП показали перші кадри з місця нічного ракетного удару по Кривому Рогу (ФОТО)

Сьогодні 10:22
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У Кривому Розі вдарили ракетами по промисловому підприємству.

Новости Днепра про В ОП показали перші кадри з місця нічного ракетного удару по Кривому Рогу (ФОТО)

Фотографії опублікував заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.
 
За його словами, цієї ночі 3 ракети вдарили по одному з промислових об’єктів Кривого Рогу. Відомо, що троє працівників підприємства отримали поранення, зараз вони і лікарні. На жаль, один із робітників загинув. 
 
Пожежа вже локалізована.
Фахівці працюють над усуненням наслідків атаки. А ось перші кадри:

Новости Днепра про В ОП показали перші кадри з місця нічного ракетного удару по Кривому Рогу (ФОТО)

Новости Днепра про В ОП показали перші кадри з місця нічного ракетного удару по Кривому Рогу (ФОТО)

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Новости Днепра про В ОП показали перші кадри з місця нічного ракетного удару по Кривому Рогу (ФОТО)Українська

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