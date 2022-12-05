В ОП показали перші кадри з місця нічного ракетного удару по Кривому Рогу (ФОТО)
В ОП показали перші кадри з місця нічного ракетного удару по Кривому Рогу (ФОТО)
Сьогодні 10:22
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У Кривому Розі вдарили ракетами по промисловому підприємству.
Фотографії опублікував заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, цієї ночі 3 ракети вдарили по одному з промислових об’єктів Кривого Рогу. Відомо, що троє працівників підприємства отримали поранення, зараз вони і лікарні. На жаль, один із робітників загинув.
Пожежа вже локалізована. Фахівці працюють над усуненням наслідків атаки. А ось перші кадри:
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