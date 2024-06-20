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У Дніпрі до виходу на міські маршрути готують нову партію вживаних трамваїв з Лейпцига. Їх 26. З них 24 будуть розподілені між маршрутами № 12, № 16, № 5, № 11, № 15, № 17. Ще 2 вагони будуть екскурсійними. Їх особливість – панорамні вікна на даху. Роботи з переобладнання вагонів проходять на базі спеціалізованої вагоноремонтної майстерні КП «Дніпровський електротранспорт», без залучення підрядників.

«Ці трамваї дуже важливі, приїхали до нас дуже вчасно. Адже зараз доводиться експлуатувати багато старих, менш технологічних вагонів. Трамваї з Лейпцига на 30 % більш енергоефективні завдяки сучаснішій транзисторно-імпульсній системі керування. Це дозволить забезпечити більш стабільну роботу електротранспорту у Дніпрі. Зараз тривають роботи з адаптації цих вагонів до наших колій, також вони будуть пофарбовані. До кінця цього року ми плануємо адаптувати та підготувати до експлуатації на міських маршрутах усі 26 вагонів», — прокоментував Нікіта Керенцев, провідний фахівець КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міськради.

«Вагони з Лейпцига приходили до нас і раніше, тому досвід роботи з ними у нас є. Усі роботи відбуваються відповідно до наших графіків, без затримок. Найважче — адаптувати вагони до наших колій, вони в нас ширші. На це йде більше всього часу», — каже Валерій Березовський, майстер цеху КП «Дніпровський електротранспорт».