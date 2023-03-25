Нова аварія на Набережній Перемоги: зіштовхнулися Volkswagen та Renault (ФОТО)

Аварія сталася приблизно о 15:20. Іномарки не поділили дорогу на перехресті вулиць Набережної Перемоги та Овражної.
Про це пише dnepr.info з посиланням на “Інформатор”.
За попередньою інформацією, Volkswagen та Renault рухалися по Овражній зі сторони проспекту Дмитра Яворницького в напрямку Набережної Перемоги. Як зазначила жінка за кермом першого авто, водій на Renault її “підрізав”, в результаті чого сталося зіткнення.
На щастя, ніхто не постраждав. Правда, ушкоджень зазнав Volkswagen, у якого відлетів передній бампер.
На місті працюють правоохоронці, які з’ясовують усі деталі та обставини ДТП. Рух на маршруті не ускладнений.
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