Нікополь зранку атакували дронами-камікадзе: подробиці від ДСНС

У суботу, 8 жовтня, росіяни атакували Нікополь двома дронами-камікадзе.

Цю інформацію спочатку повідомив голова Нікопольскої РВА Євген Євтушенко, а тепер підтвердили в ДСНС.

За словами рятувальників, вранці росіяни направили на Нікополь два дрони-камікадзе. Відомо про руйнацію другого поверху однієї з будівель. На місці почалася пожежа, яку вже ліквідували. Наразі немає інформації про постраждалих.

Крім того, рятувальники зазначили, що вночі ворог атакував Нікопольський район. У Марганецькій громаді сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Понівечені приватні домівки. 2 господарські споруди зруйновані, стільки ж – побиті. Загинули 34 свійські тварини. Пошкоджені лінії електропередач.

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