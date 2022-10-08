Нікополь зранку атакували дронами-камікадзе: подробиці від ДСНС

Цю інформацію спочатку повідомив голова Нікопольскої РВА Євген Євтушенко, а тепер підтвердили в ДСНС.
За словами рятувальників, вранці росіяни направили на Нікополь два дрони-камікадзе. Відомо про руйнацію другого поверху однієї з будівель. На місці почалася пожежа, яку вже ліквідували. Наразі немає інформації про постраждалих.
Крім того, рятувальники зазначили, що вночі ворог атакував Нікопольський район. У Марганецькій громаді сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Понівечені приватні домівки. 2 господарські споруди зруйновані, стільки ж – побиті. Загинули 34 свійські тварини. Пошкоджені лінії електропередач.
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