Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Нікополь зранку атакували дронами-камікадзе: подробиці від ДСНС

Сьогодні 11:08
просмотров

У суботу, 8 жовтня, росіяни атакували Нікополь двома дронами-камікадзе.

Новости Днепра про Нікополь зранку атакували дронами-камікадзе: подробиці від ДСНС

Цю інформацію спочатку повідомив голова Нікопольскої РВА Євген Євтушенко, а тепер підтвердили в ДСНС.

За словами рятувальників, вранці росіяни направили на Нікополь два дрони-камікадзе. Відомо про руйнацію другого поверху однієї з будівель. На місці почалася пожежа, яку вже ліквідували. Наразі немає інформації про постраждалих.

Крім того, рятувальники зазначили, що вночі ворог атакував Нікопольський район. У Марганецькій громаді сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Понівечені приватні домівки. 2 господарські споруди зруйновані, стільки ж – побиті. Загинули 34 свійські тварини. Пошкоджені лінії електропередач. 

Новости Днепра про Нікополь зранку атакували дронами-камікадзе: подробиці від ДСНС

 

Читайте також:

Новости Днепра про Нікополь зранку атакували дронами-камікадзе: подробиці від ДСНСУкраїнська Новости Днепра про Нікополь зранку атакували дронами-камікадзе: подробиці від ДСНСРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Підірвавшийся на міні комбайнер та дрони-камікадзе в Нікополі: як пройшов день на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:00
    Підірвавшийся на міні комбайнер та дрони-камікадзе в Нікополі: як пройшов день на Дніпропетровщині

    Чоловік дивом вижив.

    На Дніпропетровщині в ДТП загинула 59-річна жінка та її корова
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:09
    На Дніпропетровщині в ДТП загинула 59-річна жінка та її корова

    8 жовтня, у Дніпропетровській області сталася моторошна ДТП.

    У Дніпрі чоловік підпалив свою квартиру та погрожував підірвати багатоповерхівку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:13
    У Дніпрі чоловік підпалив свою квартиру та погрожував підірвати багатоповерхівку

    У пятницю, 7 жовтня, на вулиці Кожемяки було неспокійно.

    “Демілітарізували” свійських тварин: по Нікопольщині за ніч випустили 80 снарядів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:49
    “Демілітарізували” свійських тварин: по Нікопольщині за ніч випустили 80 снарядів

    У ніч на суботу, 8 жовтня, по Нікопольщині знову били…

    Наверх