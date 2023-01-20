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  • «Нікого не залишимо у біді»: Філатов розповів про допомогу постраждалим з будинку на Перемозі

«Нікого не залишимо у біді»: Філатов розповів про допомогу постраждалим з будинку на Перемозі

Сьогодні 17:30
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Міський голова Дніпра Борис Філатов наголошує на необхідності максимально монетизувати допомогу всім постраждалим мешканцям багатоповерхівки на житломасиві Перемога. Їм виплатять до мільйона гривень за програмою міста.

Новости Днепра про «Нікого не залишимо у біді»: Філатов розповів про допомогу постраждалим з будинку на Перемозі

Мерія також консолідує зусилля з усіма, хто хоче надати цим людям грошову підтримку. Про це Борис Філатов заявив в ефірі телемарафону на каналі «ДНІПРОTV» 20 січня. Напередодні він ще раз зустрівся з жителями 118-го будинку на Перемозі.

«Є обіцянка військової адміністрації додати ще по мільйону гривень. Далі у робочому порядку потрібно буде розробляти цей механізм. Бо це буде окрема субвенція може від обласного, а може і державного бюджету. Також до нас приєднується відповідальний бізнес та підприємці. І є пропозиції від наших міст-побратимів – Осаки, Кельна, Жиліни», – зазначив мер Дніпра.

Водночас нині у 118-му будинку на житломасиві Перемога вже розпочато інструментальне обстеження. Саме за його результатами стане відома остаточна кількість квартир, що не підлягають відновленню. Коментуючи ці роботи, Філатов зауважив, що дав доручення намагатися максимально зберегти житло людей, однак стан будівлі такий, що до деяких квартир неможливо дістатися – адже у під’їздах зруйновано прольоти.

«За два тижні матимемо точну інформацію, скільки квартир доведеться демонтувати, і які виплати і кому ми направлятимемо», – сказав міський голова.

Новости Днепра про «Нікого не залишимо у біді»: Філатов розповів про допомогу постраждалим з будинку на ПеремозіУкраїнська

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