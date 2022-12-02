Нетрадиційний відтінок: Pantone назвав головний колір 2023 року

Американський Інститут кольору Pantone, за традицією, вибрав головний колір року. 2023-го їм буде "нетрадиційний відтінок для нетрадиційного часу" під назвою PANTONE 18-1750 Viva Magenta.

Так, за словами фахівців, представлений колір є малиново-червоним тоном, що являє собою баланс між теплим і холодним. Це відтінок, що сягає корінням у природу, що походить із сімейства червоних і демонструє новий сигнал енергії та сили.

“Viva Magenta сміливий і безстрашний, пульсуючий колір, достаток якого сприяє радісному та оптимістичному святкуванню, написанню нової розповіді. Колір 2023 потужний і надихає”, – йдеться на сайті Pantone.

Зазначається, що цей зухвалий, сміливий, безстрашний і дотепний відтінок червоного вітає експерименти, зміцнює нашу внутрішню силу, з’єднує нас із початковою матерією і дає стимул самовираженню без обмежень, а також вітає бунтівних духом з однаковим прагненням до життя, допомагаючи зміцнити нашу внутрішню силу та створюючи більш позитивне майбутнє.

Відомо, що колір Pantone натхненний одним із найцінніших натуральних барвників “кошеніль”, із червоної гами кольорів.

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