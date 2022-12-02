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Нетрадиционный оттенок: Pantone назвал главный цвет 2023 года

Сегодня 17:43
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Американский Институт цвета Pantone, по традиции, выбрал главный цвет года. В 2023 году им будет "нетрадиционный оттенок для нетрадиционного времени" под названием PANTONE 18-1750 Viva Magenta.

Новости Днепра про Нетрадиционный оттенок: Pantone назвал главный цвет 2023 года

Так, по словам специалистов, представленный цвет является малиново-красным тоном, представляющим собой баланс между теплым и холодным. Это оттенок, уходящий корнями в природу, происходящий из семейства красных и демонстрирующий новый сигнал энергии и силы.

«Viva Magenta смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, обилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового рассказа. Цвет 2023 года мощный и вдохновляющий», — говорится на сайте Pantone.

Отмечается, что этот дерзкий, смелый и бесстрашный оттенок красного приветствует эксперименты, укрепляет нашу внутреннюю силу, соединяет нас с первоначальной материей и дает стимул самовыражению без ограничений, а также приветствует мятежным духом с одинаковым стремлением к жизни, помогая укрепить нашу внутреннюю силу и создавая более позитивное будущее.

Новости Днепра про Нетрадиционный оттенок: Pantone назвал главный цвет 2023 года

Известно, что цвет Pantone вдохновлен одним из самых ценных натуральных красителей «кошениль» из красной цветовой гаммы.

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Новости Днепра про Нетрадиционный оттенок: Pantone назвал главный цвет 2023 годаУкраїнська Новости Днепра про Нетрадиционный оттенок: Pantone назвал главный цвет 2023 годаРусский

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