Неповнолітню дівчину, яка зникла у Кривому Розі кілька днів тому, знайшли з порізаними венами

У вівторок, 12 грудня, у Кривому Розі зникла 15-річна дівчина. Її батьки звернулися до поліції за допомогою.
Сьогодні стало відомо, що неповнолітню знайшли на даху багатоповерхівки з переохолодженням та порізаними венами.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що школярка поїхала на святкування дня народження до друзів. Однак додому не повернулася. Дівчина хотіла вчинити самогубство через сварку з хлопцем.
На щастя, неповнолітню вчасно знайшли. Наразі вона у лікарні. Загрози її життю немає.
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