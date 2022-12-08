Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Нехай не знадобиться: де у Дніпрі працюючі травмпункти (всі адреси)

Сьогодні 11:25
просмотров

У Дніпрі через крижаний дощ дороги перетворилися на ковзанку.

У Дніпрі через крижаний дощ жахлива ожеледиця на дорогах і на тротуарах. Особливо важко у місцях, які зі схилом. Пішоходи борються з негодою, але іноді відбуваються нещасні випадки. 

Краще хай не знадобиться, але нагадуємо адреси травмпунктів в Дніпрі.

  • Вулиця Ближня, 31
  • Вулиця Батумська, 13
  • Проспект Богдана Хмельницького, 19
  • Вулиця Володимира Антоновича, 65
  • Проспект Лесі Українки, 26.

У міськраді повідомили, що на дороги для боротьби з ожеледдю виїхала спеціальна техніка. Зранку їх обробляють посипальна техныка, навантажувачі, мінітехніка. На тротуарах, зупинках громадського транспорту працюють також 500 дорожніх робітників.

Якщо є змога краще не виходьте з дому. Ось така ситуація у пішоходів на Крутогорному узвозі. 

Новости Днепра про Нехай не знадобиться: де у Дніпрі працюючі травмпункти (всі адреси)

Крім цього, у Дніпрі через ожеледь проблеми із транспортом, а на дорогах сталася рекордна кількість ДТП. 

Читайте також:

Новости Днепра про Нехай не знадобиться: де у Дніпрі працюючі травмпункти (всі адреси)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі водії підвозили безкоштовно людей, які не могли сісти у маршрутки (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:24
    У Дніпрі водії підвозили безкоштовно людей, які не могли сісти у маршрутки (ВІДЕО)

    У Дніпрі під час ранкового транспортного колапсу люди почали самоорганізовуватися.

    Блакитний колір та форма щогли: чому «Парус» у Дніпрі так називається
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:12
    Блакитний колір та форма щогли: чому «Парус» у Дніпрі так називається

    Житлові масиви у Дніпрі почали масово з'являтися у 1970-х роках.…

    У Дніпрі через ожеледь автобус скотився вниз на крутому схилі, а на зупинках величезні черги (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:58
    У Дніпрі через ожеледь автобус скотився вниз на крутому схилі, а на зупинках величезні черги (ВІДЕО)

    Через негоду в Дніпрі транспортний колапс.

    У Дніпрі 20 рятувальників гасили пожежу у багатоповерхівці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:01
    У Дніпрі 20 рятувальників гасили пожежу у багатоповерхівці

    У середу, 7 грудня, об 11:05 на лінію «101» повідомили…

    Наверх