Нехай не знадобиться: де у Дніпрі працюючі травмпункти (всі адреси)

У Дніпрі через крижаний дощ жахлива ожеледиця на дорогах і на тротуарах. Особливо важко у місцях, які зі схилом. Пішоходи борються з негодою, але іноді відбуваються нещасні випадки.
Краще хай не знадобиться, але нагадуємо адреси травмпунктів в Дніпрі.
У міськраді повідомили, що на дороги для боротьби з ожеледдю виїхала спеціальна техніка. Зранку їх обробляють посипальна техныка, навантажувачі, мінітехніка. На тротуарах, зупинках громадського транспорту працюють також 500 дорожніх робітників.
Якщо є змога краще не виходьте з дому. Ось така ситуація у пішоходів на Крутогорному узвозі.
Крім цього, у Дніпрі через ожеледь проблеми із транспортом, а на дорогах сталася рекордна кількість ДТП.
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