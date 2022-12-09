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Не забудьте парасольку: сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

Сьогодні 06:15
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Вдягайтесь тепліше, друзі!

Новости Днепра про Не забудьте парасольку: сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня небо в Дніпрі буде вкрите хмарами. Зранку очікується дрібний дощ, який вдень набере сили, але ближче до вечора почне затихати. Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 9 грудня:

  • Північний вітер – до сильних морозів.
  • День холодний – зима буде суворою.
  • Півні заспівали рано – чекай швидкого потепління.

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Новости Днепра про Не забудьте парасольку: сьогодні на дніпрян чекає дощова погодаУкраїнська Новости Днепра про Не забудьте парасольку: сьогодні на дніпрян чекає дощова погодаРусский

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