Не забудьте парасольку: сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня небо в Дніпрі буде вкрите хмарами. Зранку очікується дрібний дощ, який вдень набере сили, але ближче до вечора почне затихати. Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 9 грудня:
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