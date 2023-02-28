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Не розмовляє і не знає, де живе: на Дніпропетровщині щукають хлоппця із тяжкою інвалідністю

Сьогодні 19:15
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У Кривому Розі зник 22-річний Олександр Манейло. Хлопець має важку інвалідність, він не розмовляє і не знає, де живе.

Новости Днепра про Не розмовляє і не знає, де живе: на Дніпропетровщині щукають хлоппця із тяжкою інвалідністю

Про це повідомляють волонтери ПРЗ “Мілена”.

О 9.30 ранку 28 лютого Олександр вийшов зі свого будинку на вулиці Криворіжсталь Металургійного району і з того часу рідні не можуть його знайти.

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури, але має помітний живіт, світлі очі, темне відросле волосся, світла щетина.

Був одягнений: чорна куртка зі шкірозамінника, чорна шапка, чорні спортивні штани, чорні гумові калоші з валянками з тканини.

При собі мав: чорний сміттєвий пакет із кольоровими олівцями, розмальовками та альбомом.

Особливі прикмети: перебитий ніс від падіння; погано розмовляє, адресу не знає.

Людина потребує медичної допомоги. Якщо Вам щось відомо про місцезнаходження Олександра, повідомте за номером “102” або на гарячу лінію волонтерів 0687770112.

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Новости Днепра про Не розмовляє і не знає, де живе: на Дніпропетровщині щукають хлоппця із тяжкою інвалідністюУкраїнська Новости Днепра про Не розмовляє і не знає, де живе: на Дніпропетровщині щукають хлоппця із тяжкою інвалідністюРусский

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