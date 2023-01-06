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  • У Дніпрі 59-річна жінка затримала крадія, що намагався витягнути в неї з кишені Iphone

У Дніпрі 59-річна жінка затримала крадія, що намагався витягнути в неї з кишені Iphone

Сьогодні 10:00
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Вранці 5 січня, близько 09:42, правоохоронці Дніпра отримали повідомлення про крадіжку на вулиці Байкальська.

Новости Днепра про У Дніпрі 59-річна жінка затримала крадія, що намагався витягнути в неї з кишені Iphone

За словами заявниці, невідомий намагався витягнути в неї з кишені телефон, проте був затриманий.

Прибувши на місце події, інформація підтвердилася. Чоловік 1989 року народження намагався вкрасти у заявниці «Iphone 12 Pro Max». Жінка не бачила факту злочину, проте їй повідомили про це свідки події.  

На місце було викликано СОГ. Зловмисника затримано та доставлено до відділу поліції для встановлення всіх обставин події.

                                                                                                                                              Джерело: dp.reporter

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