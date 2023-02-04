Не помітив в темряві: у Дніпрі водій Jeep збив двох дівчат

Приблизний час ДТП – 19:00, пише “Інформатор Дніпро”.
Як розповів водій, він не помітив дівчат у темряві через недостатнє освітлення. На одязі потерпілих не було світловідбиваючих елементів, також вони не користувалися ліхтариком.
Дівчат госпіталізували до лікарні. Правоохоронці встановлюють деталі аварії.
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Анна Кравчук
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