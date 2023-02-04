Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Не помітив в темряві: у Дніпрі водій Jeep збив двох дівчат

Сьогодні 11:57
просмотров

У п'ятницю, 3 лютого, на вулиці Надії Алексєєнко у Дніпрі сталася аварія. Водій на автомобілі марки Jeep збив на переході двох дівчат.

Новости Днепра про Не помітив в темряві: у Дніпрі водій Jeep збив двох дівчат

Приблизний час ДТП – 19:00, пише “Інформатор Дніпро”

Як розповів водій, він не помітив дівчат у темряві через недостатнє освітлення. На одязі потерпілих не було світловідбиваючих елементів, також вони не користувалися ліхтариком. 

Дівчат госпіталізували до лікарні. Правоохоронці встановлюють деталі аварії. 

Новости Днепра про Не помітив в темряві: у Дніпрі водій Jeep збив двох дівчат

Новости Днепра про Не помітив в темряві: у Дніпрі водій Jeep збив двох дівчат

Новости Днепра про Не помітив в темряві: у Дніпрі водій Jeep збив двох дівчат

Читайте також:

 

Новости Днепра про Не помітив в темряві: у Дніпрі водій Jeep збив двох дівчатУкраїнська Новости Днепра про Не помітив в темряві: у Дніпрі водій Jeep збив двох дівчатРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В Україні продовжать термін дії воєнного стану та загальної мобілізації: що відомо
    новини України
    Сьогодні 11:30
    В Україні продовжать термін дії воєнного стану та загальної мобілізації: що відомо

    На наступному тижні Верховна Рада України продовжить термін дії воєнного…

    Росіяни запропонували Філатову обміняти демонтовані в Дніпрі пам’ятники на дрова: мер відповів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:04
    Росіяни запропонували Філатову обміняти демонтовані в Дніпрі пам’ятники на дрова: мер відповів

    Адміністрація російського міста Кремьонки Калузької області звернулася до мера Дніпра…

    На Дніпропетровщині під час пожежі двоє чоловіків отримали серйозні опіки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:14
    На Дніпропетровщині під час пожежі двоє чоловіків отримали серйозні опіки

    У суботу, 4 лютого, на вулиці Зелена села Всесвятське Новомосковського…

    У Кам’янському звільнили співробітника, який пішов воювати, щоб не платити зарплатню: справу розглянув суд
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:32
    У Кам’янському звільнили співробітника, який пішов воювати, щоб не платити зарплатню: справу розглянув суд

    У Кам'янському Дніпропетровської області з підприємства з виготовлення лакофарбової продукції…

    Наверх