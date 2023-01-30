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Не поділили дорогу: у Кам’янському зіткнулися ГАЗель та BMW (ВІДЕО)

Сьогодні 17:01
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У Кам'янському сталася жорстока ДТП.

Новости Днепра про Не поділили дорогу: у Кам'янському зіткнулися ГАЗель та BMW (ВІДЕО)

Там зіткнулися ГАЗель та BMW.

Відео моменту опублікували у соціальних мережах.

На кадрах видно, що водій BMW намагався обігнати автівки, які їхали попереду, тому виїхав на зустрічну смугу. У цей момент водій ГАЗель намагався повернути ліворуч, так і сталося зіткнення.

Попередньо відомо, що ніхто не постраждав.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у середмісті Дніпра зіткнулися Nissan та Toyota.

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Новости Днепра про Не поділили дорогу: у Кам'янському зіткнулися ГАЗель та BMW (ВІДЕО)Українська

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