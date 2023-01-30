Не поділили дорогу: у Кам’янському зіткнулися ГАЗель та BMW (ВІДЕО)

Там зіткнулися ГАЗель та BMW.
Відео моменту опублікували у соціальних мережах.
На кадрах видно, що водій BMW намагався обігнати автівки, які їхали попереду, тому виїхав на зустрічну смугу. У цей момент водій ГАЗель намагався повернути ліворуч, так і сталося зіткнення.
Попередньо відомо, що ніхто не постраждав.
Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у середмісті Дніпра зіткнулися Nissan та Toyota.
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