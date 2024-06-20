Народився в сорочці: на Дніпропетровщині водій уцілів після того, як влетів під вантажівку

На трасі Кривий Ріг-Дніпро відбулась аварія.

Про це повідомляє Telegram-канал “На Часі”.

За попередньою інформацією, ввечері 19 червня у селі Авдотівка водій за кермом Honda перетнув суцільну смогу, аби обігнати вантажівку, яка їхала попереду.

З невідомої причини чоловік врізався у фуру та вилетів у кювет.

Як повідомляють очевидці, водій дивом вижив та відбувся забоями й садинами.

На фотографіях до публікації видно, що Honda сильно понівечена саме зі сторони кермувальника: повністю зігнуті двері, розбите скло.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі авто збило 12-річну дитину.

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