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Намагався проскочити: у Дніпрі автівка залетіла під трамвай (ВІДЕО)

Сьогодні 20:05
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У Дніпрі сталася ДТП з трамваєм.

Новости Днепра про Намагався проскочити: у Дніпрі автівка залетіла під трамвай (ВІДЕО)

У середу, 6 грудня, біля одного із корпусів медичного університету, на зупинці “Медакадемія” автівка підлетіла під трамвай №5. 

На відео, яке опублікували очевидці видно, що машина потрапила під трамвай. Ймовірно, водій намагався встигнути проскочити перед вагоном, але не вдалося. 

Про стан керманича зараз нічого не відомо, але інформація про постраждалих не надходила. Через ДТП не курсують трамваї у напрямку до Нагорки, що на проспекті Гагаріна. 

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Новости Днепра про Намагався проскочити: у Дніпрі автівка залетіла під трамвай (ВІДЕО)Українська

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