Наляканий сірий комочок: на Дніпропетровщині вогнеборці врятували зайченя

Так, сьогодні рятувальники боролись з пожежею на відкритій території поблизу селища Аполонівка Дніпровського району. Там горіли суха трава та очерет на площі 2 га.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Під час ліквідації займання вогнеборці врятували зайченя.
Прикро, та завжди є ті люди, котрі не усвідомлюють важливості вимог пожежної безпеки та ігнорують слова рятувальників, завдаючи своїми діями непоправної шкоди природі, – зазначили у ДСНС.
Будь ласка, не підпалюйте суху рослинність та не кидайте на землю незагашені недопалки. Будьте уважними та відповідальними!
Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».
Бережімо природу разом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік постраждав внаслідок пожежі в екосистемі.
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