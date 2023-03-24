Наляканий сірий комочок: на Дніпропетровщині вогнеборці врятували зайченя

На жаль, пожежі в екосистемах останнім часом трапляються дуже часто.

Так, сьогодні рятувальники боролись з пожежею на відкритій території поблизу селища Аполонівка Дніпровського району. Там горіли суха трава та очерет на площі 2 га.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Під час ліквідації займання вогнеборці врятували зайченя.

Прикро, та завжди є ті люди, котрі не усвідомлюють важливості вимог пожежної безпеки та ігнорують слова рятувальників, завдаючи своїми діями непоправної шкоди природі, – зазначили у ДСНС.

Будь ласка, не підпалюйте суху рослинність та не кидайте на землю незагашені недопалки. Будьте уважними та відповідальними!

Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».

Бережімо природу разом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік постраждав внаслідок пожежі в екосистемі.

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