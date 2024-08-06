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Над Дніпропетровщиною сфотографували рідкісних чорних лелек (ФОТО)

Сьогодні 12:47
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На Дніпропетровщині помітили рідкісних чорних лелек.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною сфотографували рідкісних чорних лелек (ФОТО)

Неподалік села Радісного на Дніпропетровщині помітили чорних лелек. 

Сьогодні випадково побачила чорних лелек! Дуже пощастило вийти на двір у потрібний момент. Літали парою дуже високо. Неподалік від с. Радісне, Дніпропетровська область, 05.08.2024, – повідомляють у тематичній спільноті.

Лелека чорний – вид, що занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку, охороняється Бернською і Боннською конвенціями. Ці птахи важко пристосовуються до господарської діяльності людини, тому помітити їх в селах чи містах, як їхніх родичів майже неможливо. 

Загалом в Україні нараховують всього 400-450 пар чорних лелек.

Науковці кажуть, що скорочення чисельності цих птахів в Україні пов’язане з деградацією місць гніздування. Причиною цьому антропогенне навантаження, неспокій, спричинений як населенням, так наслідок військових дій.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною сфотографували рідкісних чорних лелек (ФОТО)

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною сфотографували рідкісних чорних лелек (ФОТО)

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Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною сфотографували рідкісних чорних лелек (ФОТО)Українська

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