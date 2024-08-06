Над Дніпропетровщиною сфотографували рідкісних чорних лелек (ФОТО)

Неподалік села Радісного на Дніпропетровщині помітили чорних лелек.
Сьогодні випадково побачила чорних лелек! Дуже пощастило вийти на двір у потрібний момент. Літали парою дуже високо. Неподалік від с. Радісне, Дніпропетровська область, 05.08.2024, – повідомляють у тематичній спільноті.
Лелека чорний – вид, що занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку, охороняється Бернською і Боннською конвенціями. Ці птахи важко пристосовуються до господарської діяльності людини, тому помітити їх в селах чи містах, як їхніх родичів майже неможливо.
Загалом в Україні нараховують всього 400-450 пар чорних лелек.
Науковці кажуть, що скорочення чисельності цих птахів в Україні пов’язане з деградацією місць гніздування. Причиною цьому антропогенне навантаження, неспокій, спричинений як населенням, так наслідок військових дій.
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