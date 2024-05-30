Над Дніпром знову зафіксували незвичне оптичне явище: що це значить

Цьогоріч в Дніпрі декілька раз спостерігали за сонячним галом, сьогодні його знову зафіксували у небі над містом.

Журналісти dnepr.info вирішили розібратися, з чим може бути пов’язана поява цього явища.

Чому з’являється сонячне гало?

З наукової точки зору, соняне гало – це феномен, який дуже схожий на веселку, яку ми бачимо під час весняних та літніх дощів. Однак веселку майже неможливо побачити в холодну пору року, чого не можна сказати про сонячне гало. До речі, схожість між веселкою та сонячним галом можна помітити, якщо придивитися – внутрішнє кільце першого явища має червонуватий відтінок, а зовнішнє – блакитний.

Ці два явища відрізняються тим, що веселка утворюється за допомогою заломлення сонячного світла у краплях води, а сонячне гало – завдяки кришталикам льоду у формі шестигранної форми, які знаходяться в атмосфері. При потраплянні сонячного або місячного світла на ці кришталики, промені вигинаються, змінюючи свій напрямок. В результаті ми спостерігаємо кільце навколо Сонця або Місяця. Візміть до уваги те, що ці кришталики можуть знаходитися в атмосфері влітку, адже на великих висотах температура повітря завжди нижче нуля. Тож, якщо на високих рівнях атмосфери присутня вода, вона там виключно у твердому вигляді.

З чим пов’язують появу сонячного гала?

Згідно з народними прикметами гало іноді пов’язують з майбутнім погіршенням погодних умов. Зазвичай до місцевості, де його бачили, згодом наблизиться дощ або сніг.

До речі, такий феномен іноді вважають за знак перемоги добра над злом.

Раніше ми вже писали про те, що у небі над Дніпром зафіксували цікаве оптичне явище, та розповіли, що не завжди варто вірити народним прикметам, адже даний феномен може з’являтися близько 70-120 разів за рік та не завжди після нього очікуються дощі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: