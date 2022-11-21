Наче хмари лежать на землі: Дніпро затягнуло густим туманом (ВІДЕО)

21 листопада Дніпро посеред дня несподівано затянуло густим туманом. Мешканці верхніх поверхів багатоквартирних будинків опинилися наче серед хмар.
Хоча це і красиво, проте через туман уже сталося декілька ДТП. Наразі не працюють світлофори, тому будьте обережні, коли їхатимете додому. Видимість дійсно погана.
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