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  • На вулиці Новогодній у Дніпрі вантажівка злетіла з дороги та зачепила огорожу

На вулиці Новогодній у Дніпрі вантажівка злетіла з дороги та зачепила огорожу

Сьогодні 22:00
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На спуску із Соколу в Дніпрі вантажівку занесло через несприятливі погодні умови.

Новости Днепра про На вулиці Новогодній у Дніпрі вантажівка злетіла з дороги та зачепила огорожу

Водій не впорався з керуванням і запипив огорожу.

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Новости Днепра про На вулиці Новогодній у Дніпрі вантажівка злетіла з дороги та зачепила огорожуУкраїнська

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