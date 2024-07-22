На трасі Кривий Ріг-Дніпро сталася страшна ДТП: постраждали 7 людей, серед яких діти

ДТП сталася біля села Світлогірське. Попередньо, водій Mercedes вилетів на зустрічку у Skoda, після чого зачепив Toyota. Внаслідок удару автомобілі дуже пошкодилися.
У аварії постраждали 7 людей, серед яких троє дітей. Це водії та пасажири Skoda та Toyota, повідомляє “Свої Кривий Ріг”.
На місці перекрили смугу дороги. Там працює поліція.
Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі нетвереза жінка на “ВАЗ” 2101 протаранила три припарковані машини.
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