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  • На трасі до Дніпра фура влетіла в “Жигулі”: водія легковика затисло в авто

На трасі до Дніпра фура влетіла в “Жигулі”: водія легковика затисло в авто

Сьогодні 13:06
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Сьогодні, 18 червня, на трасі у Софіївському районі сталася серйозна ДТП.

Новости Днепра про На трасі до Дніпра фура влетіла в “Жигулі”: водія легковика затисло в авто

На трасі Дніпро-Кривий Ріг вантажівка Renault влетіла в “Жигулі”. Попередньо, фура намагалася обігнати легковик на перехресті, коли той повертав ліворуч. Але автомобілі зіткнулися. Удар був такої сили, що 69-річного водія ВАЗ затисло в салоні.

Постраждалого ледве витягли з машини та госпіталізували до лікарні зі зламаним зап’ястям та забоями лівої сторони й грудей, повідомляє “Свої Кривий Ріг”.

На місці ДТП працюють слідчі. Рух у районі Софіївки ускладнено.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина в ТОПі областей України, де купують найбільше електрокарів.

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Новости Днепра про На трасі до Дніпра фура влетіла в “Жигулі”: водія легковика затисло в автоУкраїнська Новости Днепра про На трасі до Дніпра фура влетіла в “Жигулі”: водія легковика затисло в автоРусский

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