На трасі Дніпро-Миколаїв “Камаз” з’їхав у кювет та врізався в дерево: є постраждалі

Сьогодні, 21 вересня, у Дніпровському районі на трасі Н–11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв сталася аварія.
Там водій вантажного автомобіля «Камаз» з’їхав у кювет та врізався в дерево, внаслідок чого в кабіні був заблокований пасажир.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструмента деблокували 35-річного чоловіка. Врятованого пасажира з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, забої грудної клітини, перелами – госпіталізували до лікарні.
54-річного водія також ушпиталили. В якому він стані – невідомо.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.
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