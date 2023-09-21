На трасі Дніпро-Миколаїв “Камаз” з’їхав у кювет та врізався в дерево: є постраждалі

Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Сьогодні, 21 вересня, у Дніпровському районі на трасі Н–11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв сталася аварія.

Там водій вантажного автомобіля «Камаз» з’їхав у кювет та врізався в дерево, внаслідок чого в кабіні був заблокований пасажир.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструмента деблокували 35-річного чоловіка. Врятованого пасажира з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, забої грудної клітини, перелами – госпіталізували до лікарні.

54-річного водія також ушпиталили. В якому він стані – невідомо.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Читайте також:

Українська

Автор: