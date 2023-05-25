На трасі Дніпро-Харків горіла фура: коментар ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 15:32.
Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони з’ясували, що горить напівпричіп вантажного автомобіля «Volvo FH 12».
Загорання локалізували о 16:15 та ліквідували о 16:55. Вогонь знищив тент, колеса та пошкодив конструкцію напівпричепа вантажного автомобіля на загальній площі 30 м. кв.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 4 рятувальників та одну одиницю техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що поблизу Дніпра на Криворізькій трасі перекинулася фура (ВІДЕО).
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