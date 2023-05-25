Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На трасі Дніпро-Харків горіла фура: коментар ДСНС

Сьогодні 10:33
просмотров

У середу, 24 травня, на трасі М-29 Дніпро-Харків поблизу села Вільне загорілася фура.

Новости Днепра про На трасі Дніпро-Харків горіла фура: коментар ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 15:32.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони з’ясували, що горить напівпричіп вантажного автомобіля «Volvo FH 12».

Загорання локалізували о 16:15 та ліквідували о 16:55. Вогонь знищив тент, колеса та пошкодив конструкцію напівпричепа вантажного автомобіля на загальній площі 30 м. кв.

Новости Днепра про На трасі Дніпро-Харків горіла фура: коментар ДСНС

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 4 рятувальників та одну одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поблизу Дніпра на Криворізькій трасі перекинулася фура (ВІДЕО)

Читайте також:

Новости Днепра про На трасі Дніпро-Харків горіла фура: коментар ДСНСУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканців Дніпра налякав чорний густий дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося
    Новини Дніпра
    Вчора 19:12
    Мешканців Дніпра налякав чорний густий дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося

    Сьогодні містян сильно налякав чорний густий дим на лівому березі.…

    Пішла з дому ще 22 травня: на Дніпропетровщині розшукують 69-річну жінку
    Новини Дніпра
    Вчора 17:35
    Пішла з дому ще 22 травня: на Дніпропетровщині розшукують 69-річну жінку

    Потрібна ваша допомога!

    На Дніпропетровщині собака покусав дитину за обличчя
    Новини Дніпра
    Вчора 16:45
    На Дніпропетровщині собака покусав дитину за обличчя

    Дівчинку госпіталізували до лікарні.

    У Кривому Розі пенсіонер-порушник наїхав на поліцейського
    Новини Дніпра
    Вчора 15:34
    У Кривому Розі пенсіонер-порушник наїхав на поліцейського

    23 травня інспектори патрульної поліції виявили автомобіль Chevrolet, який перешкоджав…

    Наверх