На трасі Дніпро-Харків горіла фура: коментар ДСНС

У середу, 24 травня, на трасі М-29 Дніпро-Харків поблизу села Вільне загорілася фура.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 15:32.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони з’ясували, що горить напівпричіп вантажного автомобіля «Volvo FH 12».

Загорання локалізували о 16:15 та ліквідували о 16:55. Вогонь знищив тент, колеса та пошкодив конструкцію напівпричепа вантажного автомобіля на загальній площі 30 м. кв.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 4 рятувальників та одну одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поблизу Дніпра на Криворізькій трасі перекинулася фура (ВІДЕО).

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