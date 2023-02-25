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  • На Рівненщині в автокатастрофі загинув 29-річний мешканець Дніпропетровської області

На Рівненщині в автокатастрофі загинув 29-річний мешканець Дніпропетровської області

Сьогодні 12:02
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24 лютого на Рівненщині, на трасі «Київ-Ковель-Ягодин», сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинув житель Дніпропетровської області.

Новости Днепра про На Рівненщині в автокатастрофі загинув 29-річний мешканець Дніпропетровської області

Смертельна аварія сталася приблизно о 15:00. Про це повідомляє пресслужба ГУ НП Рівненської області.

За даними правоохоронців, мешканець Дніпропетровщини рухався на автомобілі «ВАЗ 2121». Він не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення з вантажівкою «Mercedes» під керуванням 41-річного жителя Чернігівської області. Останній у той момент як раз зупинився перед залізничним переїздом біля знаку «Стоп». 

Новости Днепра про На Рівненщині в автокатастрофі загинув 29-річний мешканець Дніпропетровської області

Водія легкового авто з численними травмами госпіталізували до найближчої лікарні, проте врятувати його так і не вдалося – мешканець Дніпропетровської області загинув у реанімації. Йому було всього 29 років. 

Наразі поліція продовжує з’ясовувати всі деталі ДТП. Триває досудове розслідування. 

Новости Днепра про На Рівненщині в автокатастрофі загинув 29-річний мешканець Дніпропетровської області

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Новости Днепра про На Рівненщині в автокатастрофі загинув 29-річний мешканець Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про На Рівненщині в автокатастрофі загинув 29-річний мешканець Дніпропетровської областіРусский

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