На поверхні води каналу в Дніпрі знайшли тіло людини

Як повідомили в ДСНС, близько 16:30 2-го листопада надійшло повідомлення про те, що на поверхні води місцевого каналу поблизу вулиці Сафонова Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро знаходиться тіло людини.
По прибуттю до місця події водолази-рятувальники встановили, що на відстані 4 метрів від берега у воді знаходиться людина без ознак життя.
Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки доправили до берега чоловіка без ознак життя та передали працівникам Національної поліції.
До місця події залучено 3 чоловіка особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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