На під’їзді до Дніпра жінка народила свою дев’яту дитину

У Дніпропетровській області жінка в "швидкій" народила свою 9 дитину.

Про це розповів співробітник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Грабовий.

У понеділок, 19 червня, до станції екстреної допомоги надійшов виклик про жінку з селища Томаківка, в якої почалися перейми. Приїхавши до породіллі, фельдшери оглянули її та вирішили відправити до профільної лікарні в Дніпрі.

На під’їзді до Дніпра жінка почала народжувати, тож одному із медиків довелося вперше в житті приймати пологи.

На світ з’явилася дівчинка, матері та новонародженій була надана кваліфікована допомога в повному обсязі. Після чого обоє доставлені в пологове відділення обласного центру родинного здоров’я. І мама, і новонароджена були в задовільному стані, – зазначають медики.

Це була дев’ята дитина в цій родині.

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