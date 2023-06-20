На під’їзді до Дніпра жінка народила свою дев’яту дитину - Днепр Инфо
На під’їзді до Дніпра жінка народила свою дев’яту дитину
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Сегодня 14:05

У Дніпропетровській області жінка в "швидкій" народила свою 9 дитину.

Новости Днепра про На під'їзді до Дніпра жінка народила свою дев’яту дитину

Про це розповів співробітник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Грабовий. 

У понеділок, 19 червня, до станції екстреної допомоги надійшов виклик про жінку з селища Томаківка, в якої почалися перейми. Приїхавши до породіллі, фельдшери оглянули її та вирішили відправити до профільної лікарні в Дніпрі. 

На під’їзді до Дніпра жінка почала народжувати, тож одному із медиків довелося вперше в житті приймати пологи. 

На світ з’явилася дівчинка, матері та новонародженій була надана кваліфікована допомога в повному обсязі. Після чого обоє доставлені в пологове відділення обласного центру родинного здоров’я. І мама, і новонароджена були в задовільному стані, – зазначають медики. 
 
Це була дев’ята дитина в цій родині. 

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Новости Днепра про На під'їзді до Дніпра жінка народила свою дев’яту дитинуУкраїнська

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