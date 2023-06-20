Про це розповів співробітник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Грабовий.
У понеділок, 19 червня, до станції екстреної допомоги надійшов виклик про жінку з селища Томаківка, в якої почалися перейми. Приїхавши до породіллі, фельдшери оглянули її та вирішили відправити до профільної лікарні в Дніпрі.
На під’їзді до Дніпра жінка почала народжувати, тож одному із медиків довелося вперше в житті приймати пологи.
На світ з’явилася дівчинка, матері та новонародженій була надана кваліфікована допомога в повному обсязі. Після чого обоє доставлені в пологове відділення обласного центру родинного здоров’я. І мама, і новонароджена були в задовільному стані, – зазначають медики.
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